Pourquoi les Russes votent-ils plus activement en 2018 qu’en 2012?

Retrouvez plus d'articles sur l'élection présidentielle russe dans notre dossier spécial

Le vice-Président de la Commission électorale centrale de la Fédération de Russie, Nikolaï Boulaev, a indiqué à Sputnik que le taux de participation à l'élection présidentielle du 18 mars 2018 était supérieur à celui du 4 mars 2012.

«Je peux dire que les gens votent de manière plus active qu'avant», a-t-il constaté.

Selon lui, trois facteurs expliquent cette tendance. Le premier d'entre eux est le fait que les électeurs comprennent que leur avenir dépend d'eux-mêmes.

«Quand on pense à son avenir, on comprend qu'il faut faire un choix ici et maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, la situation pousse chacun d'entre nous à faire son choix ici et maintenant», a expliqué M.Boulaev.

Le travail efficace de l'administration à différents niveaux est le deuxième facteur qui explique que le taux de participation est en hausse par rapport celui de l'élection de 2012.

«Lors de cette campagne électorale, le système électoral, tout comme les pouvoirs exécutif et législatif ont fait montre de beaucoup de respect à l'égard des électeurs et les ont assurés que leur vote était important. J'estime que le travail de communication accompli pendant cette période est sans précédent dans l'histoire de la Russie», a souligné M.Boulaev.

Il a ajouté que des membres de la Commission électorale s'étaient rendus dans les localités les plus reculées et les plus difficiles d'accès en Russie, celles qu'on ne peut atteindre qu'en hélicoptère ou à pied, pour donner la possibilité de voter à tous les électeurs.

«Il a fallu 10 jours pour atteindre certaines localités. Chaque fois, les vols étaient retardés à cause du mauvais temps», a raconté l'interlocuteur de Sputnik.

Le troisième facteur qui explique la hausse du taux de participation au scrutin présidentiel de 2018 est le fait que les jeunes se sont déplacés pour voter, a-t-il indiqué.

«Quand nous ferons le bilan, nous verrons que la jeunesse a activement participé [au vote, ndlr] ce jour-là», a indiqué Nikolaï Boulaev.

De plus, la Russie a réussi à élaborer des mécanismes efficaces pour prévenir et identifier des fraudes électorales.

«Dans aucun pays du monde, il n'existe les mesures pour assurer la transparence [du scrutin, ndrl] que nous avons mises en place aujourd'hui», a déclaré l'interlocuteur de Sputnik.

Il est possible d'observer en temps réel le processus électoral dans tous les bureaux de vote et la procédure de dépouillement, a-t-il précisé.

«Bien sûr, dans ces conditions de transparence, toutes les infractions, même les plus minimes, sont visibles. Nous ne les cachons et n'essayons pas de le faire. Nous les mettons en évidence», a conclu Nikolaï Boulaev.

La présidentielle russe se tient le 18 mars dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes pourront voter. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, participent également à l'élection.