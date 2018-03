Un nombre record de «fake infractions» à la présidentielle russe 2018

La présidentielle russe de 2018 restera dans l'histoire avec un nombre sans précédent de fausses infractions, a déclaré lundi la coordinatrice de l'organisme national non gouvernemental de suivi des élections Elena Babtcheknova. Elle a en outre estimé que les élections se sont déroulées conformément aux normes de la législation en vigueur.

Le quartier général de campagne de Vladimir Poutine a lui aussi enregistré un grand nombre de prétendues infractions dans des bureaux de vote, qui, après vérification, ne se sont pas confirmées.

«Il s'agit de tentatives de discréditer les élections», a indiqué le porte-parole du QG Andreï Kondrachov.

En tant qu'exemple, il a cité les informations selon lesquelles un électeur aurait voté plusieurs fois au bureau de vote №173 de Moscou. L‘infraction aurait été «prouvée» par une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Mais la vérification a montré que la vidéo avait été tournée autre part et pourrait ne rien à voir avec le jour du vote le 18 mars 2018.

«Le mobilier est autre, le décor aussi, les urnes sont d'un autre type et sont disposées autrement. Il n'y a pas de données sur la nature de la vidéo ni sur la date à laquelle elle a été réalisée», a ajouté M.Kondrachov.

La présidentielle russe s'est tenue le 18 mars 2018 dans les 85 régions du pays et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes ont pu voter. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, ont également participé à l'élection. Vladimir Poutine a remporté l'élection avec 76,69% des voix après le dépouillement de 99,84% des bulletins.