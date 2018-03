Kim Jong-un réagit à la réélection de Vladimir Poutine

Kim Jong-un a félicité ce mardi Vladimir Poutine pour sa réélection au poste de Président de la Fédération de Russie, rapporte l'agence Yonhap citant l'agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).

«Votre réélection en tant que Président est l'expression du soutien considérable de votre peuple et de la confiance qu'il a en vous», a-t-il indiqué.

En outre, selon le média, le dirigeant nord-coréen a annoncé être convaincu que l'amitié et la coopération entre son pays et la Russie ne cesserait de se développer et de s'approfondir puisque c'est ce que souhaitent les deux peuples.

Le président sortant Vladimir Poutine a été reconduit à la tête du Kremlin, avec près de 76,7% des voix. Il a largement devancé Pavel Groudinine, qui n'a récolté que 11,8% des suffrages. Le taux de participation s'est établi à 67,5%.