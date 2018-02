Biographie: L'animatrice de télévision Ksénia Sobtchak, qui au départ animait des émissions de téléréalité, est devenue au fil du temps femme de style et journaliste d'opposition qui a décidé de proposer sa candidature à l'élection présidentielle de 2018 en tant que candidate du «contre tous».

Politique intérieure: Ksénia Sobtchak a à maintes reprises déclaré que les lois interdisant ou empêchant les citoyens d'exprimer leur volonté et initiative politique devaient être revues. Toutes les prises de positions politiques non-violentes doivent être autorisées, estime-t-elle. Toutes les grandes corporations d'État doivent être privatisées avec des restrictions anti-monopole, affirme Ksenia Sobchak. Par ailleurs, elle propose une réforme judiciaire, l'interdiction des financements des institutions religieuses par le budget public et la levée des restrictions concernant les activités des médias.

Politique extérieure: La Russie est un pays européen, souligne Ksénia Sobtchak. «Nos partenaires et alliés naturels, ce sont les puissances européennes, des pays démocratiques et florissants. Une Union européenne forte, et non pas faible, répond aux intérêts de la Russie. Nous devons faire notre maximum pour rétablir les relations de partenariat avec l'Europe avec comme objectif à long terme la signature d'un accord d'association avec l'UE», estime-t-elle.