Maria Zakharova exige des excuses du journal US pour «l’article xénophobe»

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a publié sur son compte Facebook un message dans lequel elle a exprimé son indignation à l'égard de l'article écrit par le journaliste américain Gersh Kuntzman. Dans cette publication, il a écrit qu'il « ne versait pas de larmes » à cause du meurtre du diplomate russe et a même qualifié cet assassinat de « justice effectuée ».

Selon Mme Zakharova, la diplomatie russe enverra une lettre au rédacteur en chef de l'édition américaine pour exiger des excuses pour cet « article xénophobe », dont l'auteur compare le diplomate russe avec l'ambassadeur du Troisième Reich. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères qualifie cette comparaison d' « inappropriée » :

« Gersh Kuntzman, est-ce que vous comparez sérieusement la motivation de l'étudiant juif Herschel Grynszpan (qui a tué l'ambassadeur du Troisième Reich en 1938, ndlr) aux idées de Mevlüt Mert Altintas ?!! Est-ce que vous avez compris que vous avez assimilé la lutte des juifs contre l'antisémitisme de la fin des années 30 aux méthodes terroristes de Daech et du Front al-Nosra qui a revendiqué cet acte terroriste ? Cela vous est-il égal ? » s'adresse-t-elle à l'auteur de l'article.

La porte-parole de la diplomatie russe a également appelé toutes les organisations antifascistes du monde à évaluer l'article publié dans le New York Daily News.

Andreї Karlov, blessé lundi dans une attaque à main armée dans une galerie d'art moderne à Ankara, a succombé à ses blessures. Le groupe terroriste Front al-Nosra, récemment rebaptisé Front Fatah al-Cham, a revendiqué l'assassinat de l'ambassadeur russe survenu le 19 décembre à Ankara.

