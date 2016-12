Poutine est «un libéral absolu par nature» selon son porte-parole

Le président russe Vladimir Poutine est un libéral absolu par nature, a avoué son porte-parole, Dmitri Peskov, à la veille de la grande conférence de presse annuelle que le président russe donnera le 23 décembre devant les journalistes russes et étrangers.

« Ses ennemis, à l'étranger surtout, mais aussi en Russie, estiment que Vladimir Poutine est conservateur et étatiste qui ne connaît pas le mot "liberté". Mais Poutine est un libéral absolu par nature. Il est beaucoup plus libéral que ceux qui s'appellent libéraux », a indiqué M. Peskov à la chaîne de télévision Mir.

Selon lui, le chef de l'État russe est tout à fait libéral dans les politiques économique, sociale, etc.

© Sputnik. Alexey Nikolskiy Nombre record de journalistes pour la grande conférence de presse de Poutine

Le mot « liberté » a été le plus prononcé dans le message annuel que le président russe a adressé le 1er décembre au parlement russe, a rappelé le porte-parole.

Le 23 décembre, le président Poutine donnera sa 12e grande conférence de presse annuelle à Moscou. Il répondra aux questions de 1 430 journalistes russes et étrangers, un nombre record. La tradition de tenir une grande conférence de presse annuelle du chef d'État russe se poursuit depuis 2001.

Pendant la conférence Vladimir Poutine devrait évoquer la situation économique et politique en Russie, ainsi que plusieurs dossiers internationaux dont la crise syrienne, la situation en Ukraine et la présidentielle américaine, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'Américains et d'Ukrainiens parmi les journalistes accrédités pour la conférence du 23 décembre. Selon M. Peskov, le président russe peut en outre fournir des détails concernant le développement des forces armées russes qui se sont récemment distinguées lors de l'opération antiterroriste en Syrie.

