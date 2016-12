Grand oral de Poutine: de nouveaux records en perspective?

Vladimir Poutine conduit lui-même la conférence et choisit personnellement les journalistes qui posent leurs questions. Comme l'audience est composée de milliers de reporters, le nombre de ceux qui veulent poser leur question dépasse les limites imaginables. Afin d'attirer l'attention du chef d'État dans ce contexte de concurrence très dure, les journalistes ont recours à des astuces: ils dessinent des posters, apportent des drapeaux ou encore des jouets. Nombreux sont ceux qui espèrent pouvoir poser le maximum possible de questions lors de la diffusion en ligne de la conférence de Vladimir Poutine.

La dernière conférence de presse s'est déroulée au Centre du commerce international (World Trade Center Moscow). Vladimir Poutine avait parlé avec les médias pendant 3 heures et 7 minutes et répondu à 47 questions posées par 32 journalistes — 27 russes et 5 étrangers.

En 2014, la conférence avait duré 3 heures 10 minutes — le temps de répondre à 53 questions de 38 journalistes (30 russes et 8 étrangers). L'un de ses propos les plus mémorables fut la comparaison de la Russie à un ours que l'Occident tentait d'enchaîner: "Une pensée arrive parfois dans ma tête: il vaut peut-être mieux que notre ours se calme et mange des baies et du miel au lieu de chasser des porcelets et des cochons dans la taïga? Pour qu'ils le laissent tranquille? Mais ils ne le feront jamais. Ils arracheront ses dents et ses griffes s'ils arrivent un jour à l'enchaîner. Et après, il sera tout simplement inutile. Ils l'empailleront. Et c'est tout".

En 2012 la conférence de presse du président Vladimir Poutine avait duré 4 heures et 30 minutes. "Une conférence de presse est comme une rénovation. On ne peut pas l'achever, mais seulement l'arrêter", avait-il conclu.

Le record revient à la conférence de 2008: Vladimir Poutine avait répondu à 106 questions pendant 4 heures 40 minutes. Ses propos les plus mémorables portaient sur le fait qu'il travaillait depuis huit ans comme un "esclave dans les galères".

Le nombre de participants aux grandes conférences de presse de Vladimir Poutine augmente d'année en année. Ainsi, le premier événement a réuni en 2001 plus de 500 journalistes, alors qu'il s'agissait déjà de plus de 700 personnes en 2002 et 2003, de 750 en 2004, de 1132 en 2007, de 1364 en 2008, de 1327 en 2013, de 1259 en 2014 et de 1392 en 2015.

Cette année, la grande conférence de presse du président russe Vladimir Poutine accueillera un nombre record de journalistes: 1437 personnes.

Vladimir Poutine organise ses conférences de presse annuelles depuis 2001. Elles n'ont pas eu lieu de 2008 à 2012, période pendant laquelle le pays était dirigé par Dmitri Medvedev alors que Vladimir Poutine présidait le gouvernement. Après avoir été réélu chef de l'État, il a repris ses rencontres avec les médias au format habituel.