Un petit-fils de Staline meurt le lendemain de l'anniversaire de son grand-père

Le petit-fils du dirigeant soviétique est mort à un arrêt de transport public avant l'arrivée de l'ambulance. Ces dernières années, le petit-fils du dirigeant soviétique a intenté plusieurs procès en justice contre ceux qui, selon lui, « dénigrait la dignité » de Joseph Staline.

© REUTERS/ Earnie Grafton Présidentielle US: un candidat attribue de faux propos à Staline

Ainsi, il a tenté sans succès de traduire en justice les auteurs d'un manuel scolaire de l'histoire russe du XXe siècle pour un passage expliquant que le massacre d'officiers polonais dans la forêt de Katyn avait été ordonné par le Politburo du Parti communiste. Selon les avocats d'Evgueni Staline, ces « allégations » étaient basées sur de « faux documents», bien que la responsabilité de dirigeants soviétiques pour le massacre de Katyn ait été à plusieurs reprises reconnue par la partie russe.

La mort d'Evgueni Staline survient le lendemain du 137e anniversaire de la naissance officielle de son grand-père, le 21 décembre 1879. Mercredi, des membres du Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF) avaient déposé des fleurs sur la tombe de Joseph Staline sous les murs du Kremlin.

