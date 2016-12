Courriels de Clinton: Poutine évoque «ses» hackers et la manipulation des Américains

Les pirates qui ont hacké les courriels du Parti démocrate américain ont rendu publiques les preuves de la manipulation de l'opinion publique aux États-Unis, estime le président russe Vladimir Poutine.

« Le perdant recherche toujours à désigner des coupables dans un autre camp. Ils auraient cependant mieux fait de chercher ces problèmes en eux-mêmes. On oublie toujours l'essentiel, mais qu'est-ce qui est essentiel ? Des hackers ont piraté les mails des dirigeants du Parti démocrate américain. Comme l'a justement dit le président américain élu, qui peut savoir quels pirates c'étaient, peut-être qu'ils se trouvaient dans un autre pays et non pas en Russie », a commenté M. Poutine lors de sa conférence de presse annuelle ce vendredi à Moscou.

Le président russe a également souligné que le piratage du Parti démocrate avait dévoilé la manipulation de l'opinion publique aux États-Unis.

« L'essentiel, c'est l'information que les pirates ont donné à l'opinion publique. Ont-ils compilé quelque chose ou changé les faits ? Non, la meilleure preuve que les hackers ont donné une information crédible est le fait que suite à la démonstration de la manipulation de l'opinion publique au sein du Parti démocrate — de l'un des candidats contre un autre, contre Sanders —, le chef du Comité national du Parti démocrate a démissionné. Cela signifie que le parti a reconnu que les pirates ont dévoilé la vérité », a conclu M. Poutine.

Rappelons que le gouvernement américain a, sans jamais fournir la moindre preuve, formellement accusé la Russie en octobre d'avoir conduit des attaques informatiques contre les organisations politiques américaines avant l'élection du 8 novembre. Le président russe Vladimir Poutine a toutefois nié toute implication de la Russie.

