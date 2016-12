Crash du Tu-154: la version d’un attentat exclue

« Une défaillance technique de l'avion et une erreur de pilotage sont considérées comme les principales versions du crash du Tu-154 », a déclaré à l'agence RIA Novosti Victor Ozyorov, chef du Comité de la défense au sein du Conseil de la Fédération (Chambre haute du parlement russe).

© Sputnik. Dmitry Petrochenko Un avion militaire russe à destination de la Syrie s'écrase avec 92 personnes à bord

L'avion Tu-154 transportant 92 personnes se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans le nord-ouest de la Syrie, annonce le ministère russe de la Défense.

Le Tu-154 emmenait huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, les chanteurs du chœur de l'armée russe Ensemble Alexandrov, qui allaient en Syrie pour souhaiter de bonnes fêtes du Nouvel An aux militaires des Forces aérospatiales russes déployés à la base de Hmeimim ainsi que neuf journalistes.

L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT). Des débris de l'avion ont été retrouvés sur les côtes et en mer Noire.

« Des fragments de l'avion Tu-154 du ministère russe de la Défense ont été retrouvés à 1,5 kilomètre du littoral de la ville de Sotchi, à une profondeur de 50 à 70 mètres », selon le ministère russe de la Défense.

Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154.

