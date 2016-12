Crash du Tu-154: «Les habitants de Sotchi vivent cette tragédie comme la leur»

Le choc du crash de l'avion militaire russe Tu-154 est profondément partagé par les habitants de la ville de Sotchi, d'où l'avion avait décollé ce dimanche matin, raconte le journaliste Kirill Lemekh dans un entretien accordé à Sputnik. Le journaliste précise également que l'aéroport de la ville continue de fonctionner.

« Je vois des hélicoptères, des appareils spéciaux. De l'autre côté de l'aéroport, je peux voir une image habituelle: les avions avec leurs passagers, ils atterrissent, ils décollent, et de ce côté, il semble que la vie habituelle suive son cours », indique l'interlocuteur de Sputnik.

Dans le même temps, selon le journaliste, le crash a profondément endeuillé la ville de Sotchi. Comme cet avion décollait de l'aéroport de la ville, il demeure lié à cette ville, explique M. Lemekh.

« Les habitants de Sotchi vivent cette tragédie comme la leur », déclare l'interlocuteur de Sputnik.

Le journaliste indique également que les conditions météorologiques à Sotchi sont actuellement mauvaises, l'instabilité du temps étant typique pour cette période de l'année. M. Lemekh explique qu'un vent fort souffle également depuis la mer.

Après son décollage de l'aéroport de Sotchi, l'avion militaire Tu-154 se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie et s'est abîmé en mer Noire. L'avion transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et neuf journalistes. Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire.