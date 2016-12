En direct: Les Moscovites rendent hommage aux victimes du crash de l'avion Tu-154

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé dimanche matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et neuf journalistes. Les chaînes de télévision Perviy Kanal, NTV et Zvezda ont confirmé la présence de leurs employés à bord du Tu-154.

Les Moscovites apportent des fleurs au bâtiment de l'Ensemble… [#ENDIRECT] Les gens rendent hommage aux victimes du #crash de l'avion #Tu154 devant le bâtiment de l'Ensemble Alexandrov, à #Moscou. En savoir plus: https://goo.gl/UMw5Ko Опубликовано Sputnik France 26 декабря 2016 г.

