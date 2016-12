Crash du Tu-154: plusieurs victimes découvertes en gilet de sauvetage

« Vêtus de gilets, les gens (les passagers) se préparaient pour une évacuation », a indiqué la source, tout en soulignant que toutes ne portaient pas de gilets.

Aucune confirmation officielle de ces informations n’est disponible dans l’immédiat.

Le gouverneur de la Région de Krasnodar (sud de la Russie), Veniamin Kondratiev, avait plus tôt annoncé sur les ondes de la télévision que la plupart des corps des victimes pouvaient se trouver à l’intérieur de l’appareil qui repose au fond de la mer.

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé dimanche matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et neuf journalistes. Les chaînes de télévision Perviy Kanal, NTV et Zvezda ont confirmé la présence de leurs employés à bord du Tu-154.

