Crash du Tu-154: une victime identifiée

Le corps d'une nouvelle victime du crash du Tu-154 russe a été retrouvé sur les lieux de l'accident en mer Noire, a indiqué dans un communiqué le département des Informations et des Communications du ministère russe de la Défense.

« L'opération de recherche dans la zone de la catastrophe du Tu-154 se poursuit sans arrêt 24h/24. Lundi dans l'après-midi, un nouveau corps a été découvert et remonté à bord d'un navire de sauvetage ».

D'ailleurs, un des passagers décédés dont le corps a été rapatrié à Moscou a été identifié par ses proches. « Pour des raisons éthiques, nous n'allons pas divulguer les noms des victimes identifiées sans l'autorisation de leur famille », a souligné le ministère.

Auparavant, une source au sein des forces de l'ordre a indiqué à Rossiya Segodnya que deux victimes de l'avion sinistré du ministère russe de la Défense avaient été identifiées: le pilote Roman Volkov et l'assistante du directeur du département de la Culture du ministère de la Défense Oksana Batrutdinova.

La procédure d'identification des corps est toujours en cours.

Plus tôt dans la journée de lundi, des médias russes ont annoncé que lors du remorquage de fragments du fuselage les sauveteurs avaient découvert la dépouille du commandant de bord, Roman Volkov, identifié grâce à son uniforme.

Deux bathyscaphes sont arrivés dans la zone des opérations de recherche, ainsi que des objets supplémentaires de l'aviation sans pilote, a rapporté le ministère russe de la Défense.

© Sputnik. Vladimir Vyatkin Deux membres du chœur Alexandrov sauvés du crash du Tu-154 par leurs enfants

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé ce matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et des journalistes.

L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT). Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire. Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154.

En Russie, le lundi 26 décembre a été déclaré jour de deuil en mémoire des personnes décédées dans le crash du Tu-154.

