Crash de l'avion russe: déjà 12 corps retrouvés

Selon les dernières informations, les sauveteurs ont réussi à repêcher 12 corps et 156 fragments des dépouilles à l'endroit du crash du Tu-154 qui s'était écrasé dimanche dans la mer Noire, a annoncé à l'Agence Sputnik une source au sein des forces de l'ordre.

« Un corps de plus a été retrouvé à 3h00 du matin à l'endroit du crash, portant leur nombre total à 12 », a indiqué la source.

Le ministère russe de la Défense a annoncé que les dépouilles allaient être envoyées à Moscou pour une expertise génétique.

L'opération de recherches lancée après la catastrophe implique 45 navires, 15 appareils sous-marins, 192 plongeurs, 12 avions et cinq hélicoptères.

Un avion Tu-154 du ministère russe de la Défense qui devait se rendre en Syrie s'est écrasé dimanche dans la mer Noire. Selon le ministère, il y avait 92 personnes à bord, les huit membres de l'équipage et 84 passagers.

