Un train de Noël dans le métro de Moscou! (Vidéo)

© Sputnik. Ramil Sitdikov

© Sputnik. Ramil Sitdikov

© Sputnik. Ramil Sitdikov

© Sputnik. Ramil Sitdikov

© Sputnik. Ramil Sitdikov

© Sputnik. Ramil Sitdikov

© Sputnik. Ramil Sitdikov

© Sputnik. Ramil Sitdikov 1 / 8 © Sputnik. Ramil Sitdikov

Le métro de Noël moscovite a été lancé sur les rails le 28 novembre sur la ligne circulaire, l'une des plus anciennes et des plus célèbres de la capitale russe.

Новогодний поезд!!! #метро #поезд #новыйгод #праздник #новогоднийпоезд Видео опубликовано Андрей (@xmumikx) Дек 28 2016 в 1:22 PST

Le tout premier voyage s'est effectué en présence du directeur du métro de Moscou Dmitri Pegov et du Père Noël (Ded Moroz en Russie, ndlr), qui, pour l'occasion, a quitté sa ville natale et également grand site touristique de Véliki Oustioug, dans la région de Vologda (Nord-Est de la Russie).

Ce train unique est orné de guirlandes, et les conducteurs sont également vêtus en costumes de Noël. Les stars de la musique pop russe ont, de leur côté, « mis en musique » les noms des stations.

Le train festif circulera jusqu'au 15 janvier et, d'après M. Pegov, changera de ligne chaque année.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »