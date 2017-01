Première livraison de gaz en Crimée depuis la Russie continentale

Fin décembre, le président russe Vladimir Poutine a lancé la livraison de gaz à la Crimée depuis la Russie continentale après les travaux de connexion du réseau de gaz aux principaux gazoducs de la Fédération de Russie.

« Il y a du gaz dans le réseau. Pour l'instant, les travaux de mise en service sont actuellement en cours, (…) la livraison du gaz depuis la partie continentale de la Russie se fera dans un avenir proche. Il y a assez de gaz, assez de pression », a confirmé M. Cheremet à RIA Novosti.

L'homme politique constate que les travaux seront terminés rapidement et que le gazoduc passera en régime de fonctionnement normal.

Selon lui, le planning de restriction des livraisons de gaz introduit auparavant pour les grandes entreprises industrielles de la république n'est pratiquement plus utilisé.

« Il y a assez de gaz dans le réseau pour assurer la consommation de la population de notre presqu'île dans sa totalité », a fait remarquer le député.

Un gazoduc d'une longueur de 400 km relie la partie continentale de la Russie à la presqu'île de Crimée. Ce gazoduc doit permettre de livrer du gaz aux centrales électriques en construction dans les villes de Simféropol et de Sébastopol, à la puissance totale de 940 mégawatts. Le diamètre de ce gazoduc est de 700 mm et la longueur de sa portion sous-marine est de 16 km.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »