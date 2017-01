La Russie a empêché plus de 900 terroristes de s'infiltrer sur son territoire

En 2016, plus de 900 terroristes venant des zones de combat ont été empêchés de pénétrer en Russie, a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie Nikolaï Patrouchev.

« Dans l'ensemble, les mesures opérationnelles adoptées ont permis d'empêcher efficacement et à temps les tentatives de terroristes désireux de pénétrer dans notre pays depuis les zones de combat. L'année passée, nous avons réussi de cette façon à identifier plus de 900 personnes impliquées dans des activités terroristes », a indiqué le responsable.

Selon lui, le problème de l'activité en Russie de cellules clandestines d'organisations terroristes internationales sous couvert de communautés musulmanes traditionnelles reste d'actualité.

« Soutenues par certains pays — pas la peine de les nommer actuellement — elles (cellules, ndlr) propageaient les idées extrémistes, recrutaient de nouveaux membres, envoyaient des mercenaires dans les camps de formation terroristes », a précisé le secrétaire du Conseil de sécurité.

