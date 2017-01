L’Université de Moscou s’apprête à ouvrir la faculté des études spatiales

En 2017, l'Université d'État Lomonossov de Moscou ouvrira une nouvelle faculté, celle des études spatiales, a déclaré le recteur de l'université Viktor Sadovnitchi lors d'une journée portes ouvertes, le 15 janvier dernier. Cette faculté sera la 43e de l'établissement.

« De quelle faculté s'agit-il ? C'est tout ce qui n'est pas encore étudié, l'espace, les trous noirs, le comportement de l'homme dans l'espace, dans une situation d'apesanteur… Ce sont toutes les sciences fondamentales liées à l'exploration de l'espace. Notre faculté s'occupera de la formation des spécialistes dans le domaine des études spatiales, avec une attention prêtée aux connaissances fondamentales », a signalé le recteur.

Selon M. Sadovnitchi, avec l'apparition du cosmodrome Vostotchny, la Russie a un grand besoin de spécialistes dans le domaine des études spatiales et c'est l'Université de Moscou qui devrait les former.

Un des super-ordinateurs les plus puissants est basé à l'université. Plus de 500 groupes scientifiques russes utilisent les capacités de cet appareil. De plus, l'Université de Moscou a déjà envoyé six satellites dans l'espace dont le satellite Lomonossov.

« Le satellite Lomonossov, que nous avons lancé en avril 2016 depuis le cosmodrome Vostotchny, est une station spatiale avec des dizaines d'instruments qui étudient l'espace et l'atmosphère de la Terre. De manière générale, depuis le début de l'ère spatiale, les chercheurs, les doctorants et les étudiants de l'Université de Moscou ont installé plus de 400 instruments différents sur des appareils spatiaux. Cela signifie que notre établissement est l'un des meilleurs en ce qui concerne les études spatiales », a indiqué le recteur.

La nouvelle faculté recevra ses premiers étudiants en septembre. De manière générale, l'ouverture de la faculté des études spatiales s'inscrit dans la logique de coopération, entre l'Université de Moscou et l'agence spatiale Roskosmos, présente dans un accord de 2015 sur les activités conjointes dans les domaines de l'éducation, des recherches et de la construction.

