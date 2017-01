Selon Obama, Moscou refuse de négocier sur le désarmement nucléaire. Le Kremlin riposte.

Le Kremlin a contesté la déclaration de Barack Obama selon laquelle Moscou n'avait soi-disant pas envie de participer aux négociations portant sur le désarmement nucléaire.

Lors de sa dernière conférence de presse, qui a eu lieu hier soir à Washington, M. Obama a annoncé qu'il se félicitait de la possibilité de négocier avec la Russie un éventuel désarmement nucléaire. Du même souffle, le chef de la Maison Blanche accusait la partie russe de manquer de volonté de mener de telles négociations.

« Nous ne pouvons pas être d'accord avec une telle déclaration de M. Obama. La partie russe a toujours préconisé un désarmement nucléaire proportionnel et équitable. Mais il ne peut pas être disproportionné, il ne peut pas et ne doit pas entraîner une violation de la parité nucléaire, qui est essentielle afin d'assurer la stabilité et la sécurité dans le monde. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être d'accord avec cela. La partie russe occupe une position cohérente et bien connue à cette égard », a commenté jeudi le porte-parole de Vladimir Poutine Dimitri Peskov.

M. Obama a également précisé que le retour à l'esprit de la rivalité, qui avait marqué l'époque de la « guerre froide », nuisait aux relations entre la Russie et les États-Unis. Il a en outre espéré que son successeur, Donald Trump, dont l'investiture est fixée au 20 janvier, pourra parvenir à un accord avec la Russie sur la poursuite du désarmement nucléaire.

