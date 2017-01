Blocage partiel de la chaîne russe RT: un instrument de censure?

Lors du briefing du 19 janvier, la porte-parole officielle du ministère russe des Affaires Étrangères Maria Zakharova a abordé le problème du blocage partiel de la page Facebook anglaise de RT.

« Si cela est considéré comme une censure cachée sous des prétextes techniques, c'est inadmissible! C'est aussi inadmissible parce que, d'après ce que vous avez dit, il s'agit d'un blocage des avantages compétitifs que possède la chaîne de télévision russe Russia Today », a déclaré Mme Zakharova.

Mme Zakharova a fait souligner l'importance de l'obtention des explications de la part de l'administration de Facebook.

« Nous sommes régulièrement confrontés aux tentatives de blocage de nos chaînes et pas seulement de RT. On fait peur à nos journalistes en les menaçant de poursuites judiciaires. Ces mesures sont entreprises pour des causes imaginaires », a-t-elle poursuivi.

Rappelons que suite à la plainte déposée par la chaîne Current time, qui a accusé RT d'avoir violé les droits d'auteur lors de la diffusion de la conférence de presse de Barack Obama, l'administration de Facebook a instauré un blocage partiel de la page anglaise de RT en lui interdisant de publier des liens, des images ou des vidéos jusqu'au 21 janvier.

Cette interdiction empêchera à RT de diffuser pleinement la cérémonie d'investiture du 45e président des États-Unis Donald Trump.

