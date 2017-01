Plus de 150 cochonnets sauvés par des pompiers russes (Vidéo)

Les pompiers ont sauvé 150 porcelets en proie aux flammes dans une ferme porcine du village de Tchiornaïa Retchka (Ru Noir, en Français) dans la région de Tomsk en Sibérie, a indiqué le représentant de la branche locale du ministère russe des Situations d'urgence, cité par les médias locaux.

D'après Alexandre Krikounov, le chef de la municipalité du district de Tomsk, les cochonnets évacués ont été hébergés dans une des étables du kolkhoze Tchernoretski. Sept voitures de pompiers et 26 spécialistes du ministère des Situations d'urgence ont participé à cette opération de sauvetage.

Actuellement, on ignore l'étendue des dégâts. Les employés du ministère, les vétérinaires et les fonctionnaires municipaux sont toujours à pied d'œuvre.

