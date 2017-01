70 millions de cyberattaques détectées en 2016 en Russie

« Au cours de la dernière année, on a détecté environ 70 millions de cyberattaques sur des objets de la Fédération de Russie », a déclaré le représentant du centre de la sécurité des communications du FSB (le Service fédéral de sécurité russe), Nikolaï Mourachov, le mardi 24 janvier lors de la discussion du projet de loi sur la sécurité des infrastructures d'information critiques.

La plupart de ces attaques, selon M. Mourachov, ont été effectuées depuis l'étranger. Selon lui, «à l'heure actuelle, en termes de développement des mesures de cybersécurité, la Russie possède un potentiel suffisant.»

« Les propriétaires de sites importants de l'infrastructure d'information critique, principalement ceux qui sont liés au transport ferroviaire et à la société Gazprom, utilisent des moyens de protection, mais dans le même temps, il y a des entreprises qui, de notre point de vue, n'y prêtent pas assez attention », a déclaré le représentant du FSB.

© Sputnik. Alexeï Koudenko Le Kremlin visé par une cyber-attaque

Le 20 janvier, le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie subissait chaque jour «des milliers de cyberattaques». Une partie d'entre-elles vient, notamment, des États-Unis, de l'Allemagne et du Royaume-Uni.

En avril 2016, la Russie a évalué à 203,3 milliards de roubles (3,60 milliards d'euros) le dommage cumulé causé à l'économie russe en 2015 par les actions des cybercriminels.

