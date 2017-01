Défense: la Russie va muscler son flanc sud

L'instabilité de la situation militaro-politique sur l'axe stratégique sud-est force la Russie à renforcer sa défense, a signalé le ministre de la Défense Sergueï Choïgou.

« Nous subissons un impact négatif produit, en tout premier lieu, par la situation dans le sud-est de l'Ukraine et l'activité des organisations et groupes terroristes internationaux sur le territoire du Caucase du Nord », a constaté le ministre.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov La Crimée bientôt protégée par le système de défense antiaérienne S-400 Triumf

Il a déclaré que dans ce contexte, il était « nécessaire de continuer à améliorer la composition des effectifs de la région militaire, à recruter davantage de militaires sous contrat, à doter les troupes d'armes et de matériel de guerre de pointe et à développer l'infrastructure militaire ».

Le ministre a précisé qu'en 2016, « les capacités de combat de la région militaire ont augmenté de 10% ».

