Kremlin: Trump devrait évaluer les conséquences des zones sécurisées en Syrie

Les États-Unis devraient évaluer toutes les conséquences possibles de la mise en place des zones sécurisées pour les réfugiés en Syrie, a déclaré aux journalistes le secrétaire de presse du président russe Dmitri Peskov, avant d'ajouter qu'il n'y avait pas eu de consultations à ce sujet avec Moscou.

« Non, nos partenaires américains n'ont pas consulté la partie russe, c'est leur décision souveraine. Il importe que cela n'aggrave pas la situation avec les réfugiés. Selon toute vraisemblance, il aurait fallu calculer toutes les conséquences possibles », a signalé M. Peskov.

Donald Trump a récemment confirmé son intention de créer en Syrie des « zones sécurisées » dans le but de résoudre les problèmes des réfugiés.

« Je vais absolument créer des zones sécurisées en Syrie pour le peuple. Je pense que l'Europe a fait une terrible erreur quand elle a permis à des millions de personnes de venir en Allemagne et dans d'autres pays. Tout ce qui nous reste, c'est d'assister au désastre qui y règne en ce moment. Je ne veux pas que cela arrive ici », a-t-il annoncé mercredi 25 janvier dans une interview accordée à la chaîne de télévision ABC.

© REUTERS/ Ali Hashisho Trump reconnait la responsabilité US dans la création de Daech

Des médias américains ont fait savoir que M. Trump se proposait de confier au département d'État et au Pentagone la mise au point d'un plan des zones en question pour les Syriens.

La forme sous laquelle ces zones seront créées n'a pas encore été définie. Les médias estiment cependant que la réalisation du projet demandera aux États-Unis et à leurs alliés la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne dans les régions concernées de la Syrie, ce qui est lourd de différends avec la Russie.

