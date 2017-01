Maria Zakharova décorée de l'Ordre de l'amitié par Vladimir Poutine

Ce jeudi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a été décorée de l'Ordre de l'amitié par le président russe Vladimir Poutine. La cérémonie s'est déroulée au Kremlin où le chef d'État a décoré plusieurs personnalités.

Les individus qui ont réussi dans les domaines de la science, de la protection de la santé, de l'art et des activités sociales sont aujourd'hui décorées par le président russe au Kremlin. Ces rencontres solennelles se tiennent plusieurs fois par an.

« Vous tous êtes réunis ici du fait du haut niveau de vos activités professionnelles, de vos capacités de travail, de vos efforts sans cesse renouvelés, et, ce qui est le plus important, du fait de vos succès. Votre travail, votre responsabilité, vos qualités personnelles sont un repère professionnel pour des milliers et, peut-être, pour des millions de nos concitoyens. Cela n'est pas moins important que vos résultats », a déclaré le président russe lors de la cérémonie.

De 2005 à 2008, Maria Zakharova travaillait en tant que porte-parole du bureau permanent russe auprès de l'Organisation des Nations unies (Onu). En 2015, elle a accédé au poste de porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

