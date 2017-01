Moscou espère que l’Occident va renoncer à sa «rhétorique déchaînée» à son égard

La Russie a toujours été ouverte au dialogue avec l’Occident mais parfois elle est obligée de réagir en conséquence à une rhétorique déchaînée de la diplomatie occidentale, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

« Malheureusement, une telle rhétorique déchaînée, qui prévaut pour je ne sais quelles raisons, au lieu du partenariat, de la coopération et de la volonté de résoudre des tâches parfois très complexes et historiques, a été déclenchée par nos collègues occidentaux », a déploré Mme Zakharova.

La porte-parole a exprimé l’espoir que la situation change, car « ce que le monde est actuellement en train de traverser et ce que les gens vivent nécessite des mesures urgentes et des efforts conjoints ».

Mme Zakharova a indiqué qu'une rhétorique dure ne constituait pas le choix de la Russie, mais que Moscou était obligé de commenter des propos parfois « absolument absurdes, bizarres et impertinents de [ses] collègues ».

Auparavant, Maria Zakharova avait exprimé l’espoir que l’investiture du président Dondald Trump marquerait le début d’un règlement de la crise dans les relations russo-américaines.

Ces derniers temps, plusieurs pays occidentaux ont eu recours à une rhétorique agressive et dénonciatrice à l’égard de Moscou, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Pologne. Washington est allé jusqu’à accuser la Russie de tentatives d’ingérence dans ses élections afin de soutenir le président Donald Trump. Moscou et Donald Trump lui-même ont à maintes reprises démenti ces allégations.

