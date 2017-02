Journalistes cibles des soldats ukrainiens: viol du droit international pour Zakharova

Moscou est préoccupé par le fait que des journalistes aient été pris pour cibles par des militaires ukrainiens dans le Donbass, ce qui représente une violation flagrante du droit international.

« Nous sommes vivement préoccupés par la situation de la sécurité des journalistes dans cette région. Nous qualifions cet incident de violation grossière des normes et standards du droit humanitaire international », a déclaré vendredi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova lors d'un point de presse.

Mardi, plusieurs journalistes russes, dont un pigiste de RT, des reporters de la chaîne de télévision NTV, des journalistes du site Life et de certains autres médias russes ont été pris pour cibles par l'artillerie des forces armées ukrainiennes dans le quartier Kievski de Donetsk.

Mme Zakharova a fait savoir que dans la nuit du 3 février un bombardement massif a été lancé contre Donetsk. Des quartiers civils ont été pilonnés par des armements de gros calibre, y compris des lance-roquettes multiples « Ouragan » et « Grad », faisant plusieurs victimes et blessés parmi les civils, y compris des enfants.

Moscou qualifie le pilonnage de la ville de Donetsk par les militaires ukrainiens de « raid barbare », a-t-elle déclaré.

D'après elle, rien ne peut justifier de tels actes, Kiev a violé toutes les normes fondamentales de la morale.

