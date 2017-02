Moscou qualifie l’opération de Kiev contre le Donbass de «raid barbare»

Moscou qualifie le pilonnage de la ville de Donetsk par les militaires ukrainiens de « raid barbare », a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

Selon elle, de telles actions représentent une violation des engagements internationaux de Kiev.

Mme Zakharova a fait savoir que dans la nuit du 3 février un bombardement massif a été lancé contre Donetsk. Des quartiers civils ont été pilonnés par des armements de gros calibre, y compris des lance-roquettes multiples « Ouragan » et « Grad », faisant plusieurs victimes et blessés parmi les civils, y compris des enfants.

D'après elle, rien ne peut justifier de tels actes, Kiev a violé toutes les normes fondamentales de la morale.

« Ce raid barbare ne peut aucunement être justifié. Avec de telles actions, Kiev a violé de manière flagrante la Convention de Genève du 12 août 1949 sur la protection des populations civiles en temps de guerre, mais également toutes les normes de la morale. Seuls des vandales peuvent bombarder une ville endormie et des gens innocents. Nous n’avons pas d’autre définition pour les gens qui ont commis ce raid », a indiqué vendredi la porte-parole du ministère lors d’un point de presse.

Auparavant, des miliciens et les militaires ukrainiens avaient annoncé une aggravation de la situation dans le Donbass. Les parties en conflit s’accusent mutuellement d’intensifier le pilonnage et de tentative d’effectuer une offensive sur la ligne de front à proximité de Donetsk. Les autorités ukrainiennes ont décrété l’état d’urgence dans la localité d’Avdeïevka, près de Donetsk, dont les habitants sont privés d’électricité, de chauffage et de lumière.

Selon la mission de l’OSCE, une situation très complexe règne également près de la localité de Lassinovataïa, situé également à proximité de Donetsk.

Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que ses militaires « avançaient héroïquement mètre à mètre, pas à pas ».

Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov estime que cette déclaration confirme de facto le fait que l’armée ukrainienne mène une offensive qui sape le régime des accords de Minsk.

