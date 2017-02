Un aventurier russe vise un nouveau record en montgolfière (vidéo)

Ni le froid polaire, ni le vent glacial qui souffle aujourd'hui dans la partie centrale de la Russie n'ont pu refroidir l'ardeur du célèbre voyageur russe Fedor Konioukhov. À bord d'une montgolfière et en compagnie de son ami-pilote Ivan Meniaïlo, l'aventurier est parti vers de nouveaux records. Objectif: rester dans le ciel pendant au moins 51 heures et inscrire son nom, une fois de plus, dans l'histoire.

À 9h du matin, le ballon est monté dans le ciel de la ville russe de Rybinsk, à 300 km au nord de Moscou. Le décollage était initialement prévu pour 7h du matin, mais les températures extrêmes qui se sont installées dans la région ont forcé à reporter le départ: le mercure a chuté à Rybinsk jusqu'à —20°C, il fallait donc attendre que celui-ci remonte légèrement.

Quant au déroulement du vol, la montgolfière volera à vitesse modérée et à basse altitude pour économiser le combustible. L'atterrissage est prévu dans la région de Tambov, à 500 km au sud de Moscou. Prévoir le lieu exact où se posera l'aventurier est pourtant impossible.

Fedor Konioukhov, un homme trempé dans l'acier et âgé de 65 ans, a déjà plusieurs exploits à son actif. Il a entre autres escaladé les plus hauts sommets de chaque continent, traversé le Pacifique en kayak, et traversé à la voile des océans en solitaire.

En 2016, il réalisé un tour du monde en ballon en onze jours et demi. Il a ainsi battu le précédent record de l'Américain Steve Fossett qui avait effectué le voyage circumterrestre en 13 jours.

