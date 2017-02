Quel est le secret de la popularité des hélicoptères russes?

Le holding Hélicoptères de Russie est l'un de plus grands concepteurs et producteurs d'hélicoptères au monde. Il regroupe tous les bureaux d'études et toutes les usines russes qui travaillent dans ce domaine sans compter de nombreux centres de services et maintenance aux quatre coins du monde.

© Photo. Emergencies Ministry RF Des hélicoptères russes s'envolent pour la Chine

Parmi les modèles que le holding produit actuellement, une place à part revient au Mil Mi-8/17 qui est sans aucun doute l'hélicoptère le plus populaire au monde. Selon l'interlocuteur de Sputnik, sa popularité s'explique par les caractéristiques uniques que son concepteur, le célèbre constructeur Mikhaïl Mil, a inséré dans cet appareil il y a 50 ans. Il est polyvalent et très simple du point de vue de la maintenance et de l'utilisation. En plus, ce modèle a été constamment modernisé.

© Photo. Russian helicopters Un hélicoptère MI-8AMTSH-VA

Bien sûr, les efforts principaux sont concentrés sur la conception et la production de nouveaux modèles dont l'un des plus prometteurs est le MI-8AMTSH-VA. Cet hélicoptère est conçu en premier lieu pour l'exploration de l'Arctique. Grâce à une isolation thermique améliorée et à un système de chauffage de la transmission, son moteur peut être mis en marche même à une température de —60°C. L'hélicoptère a tout le nécessaire pour assurer la vie autonome des membres d'équipage dans les conditions arctiques. En plus, l'appareil est équipé de nouveaux systèmes de navigation et de télécommunication qui le rendent indispensable pour les opérations de recherche et de sauvetage dans des conditions climatiques rigoureuses.

Des pays comme la Chine, l'Argentine et le Chili sont déjà intéressés par en acheter. Pourtant, précise Hélicoptères de Russie, les contrats sur la livraison ne sont pas encore conclus car l'hélicoptère doit d'abord passer tous les tests en Arctique pour justifier ses caractéristiques déclarées.



