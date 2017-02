Poutine pour les 150 ans de La Stampa: des félicitations sans concessions

Le président russe Vladimir Poutine a envoyé un message de félicitation au quotidien italien La Stampa, mettant en relief son attachement aux valeurs libertés mais critiquant, dans le même temps, certains autres médias européens des plus réputés devenus une arme dans la guerre médiatique.

« Je vous félicite à l'occasion du 150e anniversaire de la parution du premier numéro de La Stampa, un des plus anciens périodiques d'Italie et du reste de l'Europe, de cette Europe qui a toujours été attachée aux valeurs traditionnelles comme la liberté de parole, l'objectivité, l'impartialité et la volonté d'offrir aux lecteurs l'exposé de tout point de vue mais aussi d'une Europe dans laquelle, ces dernières années, des médias des plus réputés sont devenus un instrument servant à manipuler l'opinion publique et où les guerres médiatiques font partie de la réalité quotidienne », stipule le message publié sur le site du Kremlin.

Vladimir Poutine a également déploré que les médias engagés préfèrent dénaturer les événements dans l'intérêt de leurs sponsors et organisent « des fuites d'information servant non seulement à détruire la vie de certaines personnes, mais aussi à réécrire le paysage politique d'États entiers ».

« La Stampa fournit un exemple des valeurs traditionnelles du journalisme. Le quotidien offre une tribune à des points de vue différents, permettant de mener des débats constructifs », indique le document.

