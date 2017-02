51 heures à bord d’une montgolfière: un Russe bat le record du monde

Le voyageur russe Fedor Konioukhov ne cesse d'impressionner le monde entier avec ses aventures audacieuses. Cette fois-ci, sa passion pour le ciel l'a emmené à bord d'une montgolfière où il a réalisé un vol record de 51 heures. Le site officiel de M. Konioukhov donne la possibilité de suivre l'itinéraire de l'aérostat et lire les commentaires du voyageur.

© Sputnik. Oleg Smyslov Un aventurier russe vise un nouveau record en montgolfière (vidéo)

Cette aventure extraordinaire a débuté le 7 février dernier, au matin, sur l'aérodrome de Rybinsk (une ville russe dans la région d'Iaroslavl, au nord-est de Moscou). Accompagné de son ami-pilote Ivan Meniaïlo, Fedor Konioukhov est monté à bord de la plus grande montgolfière de fabrication russe, résolu à passer 51 heures dans le ciel et ainsi battre le record mondial.

Les efforts des aventuriers ont été récompensés : vers 12h12 (heure de Moscou) la montgolfière était déjà restée dans le ciel pendant 51 heures 9 minutes. Ce résultat représente désormais le nouveau record mondial. L'aérostat volait à une hauteur de 190 à 300 mètres. Sa vitesse dépendait du vent : de 10 à 40 km/h.

Cependant, le vol ne fut pas de tout repos. Les courageux voyageurs ont passé deux nuits à bord de leur montgolfière. La deuxième nuit a été difficile.

« La couverture du ballon a gelé : ça a influencé son poids et donc, la dépense en combustible a augmenté », apprend-on du site officiel de M. Konioukhov.

Le record mondial précédent (50 heures et 38 minutes) a été établi le 1er février 1997 par deux pilotes japonais, Michio Kanda et Hirozuki Takezava, qui avaient décollé du Canada pour ensuite atterrir aux États-Unis.

Fedor Konioukhov, célèbre voyageur russe âgé de 65 ans, a plusieurs exploits inédits à son actif. Il a entre autres escaladé les plus hauts sommets de chaque continent, parcouru le Pacifique en kayak, traversé à la voile des océans en solitaire. En 2016, l'aventurier a effectué un vol autour du monde en ballon pendant 11 jours et demi.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».