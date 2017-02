Les Philippines lorgnent sur les armements russes

Les Philippines s’intéressent aux armements russes, a déclaré la directrice du Département en charge de l’Asie du ministère russe des Affaires étrangères Lioudmila Vorobieva dans une interview à Sputnik.

« La coopération dans le domaine de la défense est un aspect prometteur des relations bilatérales avec les Philippines », a-t-elle souligné.

« Comme chacun le sait, notre pays est l’un des plus importants producteurs d’articles à usage militaire. Il n’est donc pas étonnant que nos partenaires philippins soient intéressés par l’achat de ce genre de produits », a-t-elle souligné. Selon Mme Vorobieva, Moscou et Manille se penchent à l’heure actuelle sur la création du cadre règlementaire afin de mener cette coopération.

« Pour instaurer une coopération militaire et technique, il est indispensable de former un cadre règlementaire. Ce travail est déjà en cours », a indiqué la diplomate.

« Concernant les contrats concrets, nous aborderons cette question par la suite », a-t-elle souligné.

En décembre dernier, le ministre philippin de la défense Delfin Lorenzana a eu des rencontres avec les responsables du ministère russe de la Défense dans le cadre de sa visite à Moscou.

Le mois dernier, il a été annoncé que le Liban comptait lui aussi acheter des chars et des systèmes de missiles russes pour plus de 500 millions de dollars. Ce projet devrait être relancé sous peu, a indiqué le ministre d'État pour les Affaires de la présidence de la République libanaise Pierre Raffoul.

« Il y a un projet pour plus d'un demi-milliard de dollars appelé à renforcer la puissance de l'armée libanaise grâce à des armements russes, y compris avec des chars et des systèmes de missiles antichar. Nous espérons pouvoir relancer la mise en application de ce projet dans le contexte politique actuel favorable », a déclaré M. Raffoul.

