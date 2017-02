Rapport d’Amnesty International sur les exécutions en Syrie: une provocation, selon Moscou A l’instar du gouvernement syrien, le ministère russe des Affaires étrangères rejette les accusations d'Amnesty International selon lesquelles Damas aurait organisé des exécutions extrajudiciaires de masse.

Le rapport d’Amnesty International sur de nombreux cas d’exécutions extrajudiciaires est une provocation, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

« Nous avons vu ce rapport. En réalité, nous sommes confrontés à une nouvelle provocation ciblée ayant pour but de jeter de l’huile sur le feu de la crise syrienne qui s’éteint (…) et de faire en sorte que les Syriens se haïssent davantage », a déclaré la porte-parole du ministère lors d’un point de presse.

Selon la diplomate, les auteurs de ce rapport trouvent absolument normal que les révélations sur l’énorme nombre de victimes qu’ils fournissent soit le résultat de « calculs provenant de certaines sources anonymes ».

« A notre avis, les dirigeants de cette organisation respectée de défenses des droits de l’homme pourraient et devraient être plus responsable en analysant les fantasmes très dangereux de sa branche libanaise.

L’ONG Amnesty International, citant les données de sa branche libanaise, a publié mardi un rapport sur des exécutions de masse dans une prison près de Damas, affirmant notamment qu’au moins 13 000 personnes y avaient été pendues en cinq ans.

Le gouvernement syrien a qualifié de « totalement faux » ce rapport d'Amnesty International.

Amnesty International assure toutefois que son rapport se base sur des entretiens réalisés avec 84 témoins (gardiens, détenus et juges), tout en indiquant par ailleurs qu'il y a « de fortes raisons de croire que cette pratique perdure encore aujourd'hui ».

Le rapport en question a été publié moins de deux semaines avant un nouveau round de pourparlers à Genève entre Damas et l'opposition sous l'égide des Nations unies pour tenter de trouver une issue à ce conflit qui a déjà fait plus de 310 000 morts depuis mars 2011.

