L’administration Trump «plus réaliste» sur la situation en Ukraine

L'ambassadeur de Russie aux Etats-Unis Sergueï Kisliak s'est prononcé sur la position actuelle de l'administration de Donald Trump par rapport à l'Ukraine. Ainsi, M. Kisliak est d'avis que le nouveau leader américain est plus réaliste et cherche à mieux comprendre les enjeux du conflit.

« Ce que nous entendons dans les contacts et en public, ce sont des évaluations un peu plus pondérées de ce qui se passe réellement en Ukraine et on note même un intérêt à comprendre plus précisément » la situation, selon le diplomate.

L'ambassadeur a toutefois rappelé que la nouvelle administration n'était aux commandes que depuis deux semaines et demie. Selon lui, les nouvelles approches ne sont pas encore complètement au point.

© AFP 2016 Sergei Supinsky Trump envoie trois messages clairs à Porochenko

Il a pourtant souligné que « l'administration précédente avait déployé de grands efforts pour contribuer au coup d'Etat en Ukraine. »

« Elle (l'administration Obama, ndlr) était derrière ce gouvernement car c'est son projet. Elle a pourtant fait peu de choses pour aider à mettre en œuvre les accords de Minsk. Kiev en a largement profité et continue dans cette direction », a déploré Sergueï Kisliak.

Néanmoins, la Russie espère que la nouvelle administration arrivera à influencer les autorités de Kiev afin de régler le conflit dans le Donbass.

« Naturellement, nous voudrions que les Américains aident plus sérieusement leurs partenaires de Kiev à comprendre qu'ils ne pourront pas jouer pendant longtemps à des jeux dangereux et qu'il est grand temps de commencer à exécuter ce qu'ils ont assumé »

Sergueï Kisliak a en outre ajouté qu'au sein du Congrès des Etats-Unis « rares sont ceux qui se rendent compte de ce qui se passe en Ukraine dans la vie réelle ».

© Sputnik. Gennady Dubovoi Les autorités du Donbass dévoilent un projet de cessez-le-feu

Depuis le 29 janvier 2017, la situation sur la ligne de contact dans le Donbass s'est nettement dégradée. Les parties en conflit s'accusent mutuellement d'intensifier leurs pilonnages et d'effectuer une offensive sur la ligne de front à proximité de Donetsk.

Après une nouvelle reprise des combats, plusieurs localités, dont Avdeïevka, située à six kilomètres de Donetsk et peuplée de 22 000 habitants, se sont retrouvées sans électricité, eau et chauffage. Sur fond d'escalade militaire dans la région, Kiev a déployé des chars dans la ville d'Avdeïevka, foulant aux pieds les Accords de Minsk.

Le 6 février, les tensions autour de la ville sont pourtant retombées, l'électricité et l'approvisionnement en eau de la ville ont été rétablis.

