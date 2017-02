Poutine salue les efforts déployés par les diplomates russes

© Sputnik. Maxim Blinov Lavrov dévoile comment les espions US «approchent» des diplomates russes

Le président russe Vladimir Poutine a adressé ses félicitations aux diplomates russes à l'occasion de la fête professionnelle de la diplomatie, tout en soulignant l'importance et le caractère dangereux de ce travail.

« Je voudrais vous adresser mes félicitations à l'occasion de cette fête. Nous savons combien ce travail est important, difficile et même dangereux ces derniers temps », a déclaré le président lors d'une rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Il a également remercié les diplomates pour leurs efforts visant à assurer les intérêts de la Russie et à renforcer les positions du pays sur le plan international.

Le ministre a à son tour remercié le président pour ses félicitations.

« Merci de nous avoir adressé ces propos très aimables. Nous apprécions vraiment votre attitude et votre attention à l'égard de la diplomatie et de nos tâches professionnelles (…). Cela incite notre équipe à travailler honnêtement et efficacement conformément à la Conception de politique étrangère que vous avez approuvée en novembre dernier », a déclaré M. Lavrov.

© Flickr/ Matthias Rhomberg Les villes du monde à travers les objectifs de diplomates russes (Photos)

Il a également évoqué l'importance des processus d'intégration au sein des organisations internationales telles que l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), l'Union économique eurasienne (UEEA), l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), les BRICS, le G20 et de la coopération dans le cadre de l'Onu.

« Nous avons signé des dizaines d'accords sur le régime sans visa. 35 millions de touristes russes par an voyagent à l'étranger depuis deux ans », a souligné le ministre.

Il a également indiqué que la Russie accueillait 25 millions de touristes étrangers par an.

M. Lavrov a également fait savoir que son ministère coopérait avec l'administration présidentielle, le gouvernement, le parlement et la société civile.

Le travail des diplomates a été considéré comme dangereux par le président à cause d'un attentat perpétré le 19 décembre, lorsqu'un homme armé a tiré dans le dos de l'ambassadeur russe en Turquie Andreï Karlov, alors que ce dernier visitait une exposition photo baptisée « La Russie vue par les Turcs », à Ankara. Selon les témoins, avant d'attaquer l'ambassadeur, l'assaillant a crié « Allah Akbar » et évoqué une « vengeance pour Alep ».

L'agresseur, né en 1994, s'appelait Mevlüt Mert Altıntaş et était membre d'une unité spéciale de la police. Il a été éliminé au cours d'une opération policière lancée suite à l'attaque.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».