Sondage: les Russes sont plus hostiles que jamais à l’Otan

Selon une étude Gallup, 67 % des Russes ont déclaré que l'Otan représentait une menace et 3 % seulement y voient un allié. L'attitude de 20 % de la population russe envers l'alliance est neutre et les 10 % restants n'ont aucune opinion à ce sujet.

Les experts de Gallup ont constaté une attitude hostile à l'Otan dans des pays se trouvant dans la « sphère d'intérêt russe ». Ainsi, l'alliance représente une menace pour 54 % des habitants de la Biélorussie (une augmentation de 19 % par rapport à une étude d'il y a quatre ans) et pour plus d'un tiers des Ukrainiens.

Les experts expliquent la frustration des Ukrainiens face à l'Otan par le fait qu'ils seraient fatigués du conflit qui s'éternise dans le sud-est, la récession économique et la croissance de la criminalité.

« On ne voit pas la fin des combats, les Ukrainiens perdent confiance dans l'Otan et sa capacité à les aider à résoudre leurs problèmes », signale l'étude.

Notons qu'au cours de sa campagne électorale, Donald Trump a vertement critiqué les alliés des États-Unis au sein de l'Otan, les accusant de ne pas honorer leurs engagements financiers. Au lendemain de sa victoire à la présidentielle américaine, il a déclaré que l'Otan était une « organisation obsolète ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »