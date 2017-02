Sputnik gagne le prix de World Press Photo avec «Les jours noirs de l’Ukraine»

Valery Melnikov a commencé le travail sur la série de photos intitulée « Les jours noirs de l'Ukraine » en 2014. Le résultat de son travail effectué pendant trois ans au cours de ses voyages en mission dans le sud-est de l'Ukraine, est une présentation du coût humain de ce conflit qui s'enlise.

Cette série d'images fortes et évocatrices met en lumière la vie des civils, des enfants, des soldats et de beaucoup d'autres personnes qui vivent dans un pays déchiré par la guerre.

« En regardant à travers l'objectif de ma caméra, j'ai essayé de montrer l'horreur de ce qui se passait. J'avais des sentiments mitigés par rapport à ce prix : d'un côté, je suis heureux d'être reconnu en tant que journaliste et professionnel, mais de l'autre côté, je ressens la tristesse du peuple et des citoyens qui affrontent ces épreuves. Plusieurs journalistes à travers le monde entier accomplissent une mission essentielle en couvrant des conflits militaires et des tragédies en photos et parfois au péril de leur vie ».

Ayant qualifié sa victoire de « loterie », Melnikov a expliqué que c'était dû au prestige de ce concours qui réunit une immense quantité de photographes, de journalistes, de photographes de presse et de personnes qui sont liés aux médias et à la photographie.

« Bien sûr, quand tu envoies une photo au concours, tu as toujours envie que ton œuvre soit remarquée. Mais, en ce qui concerne ce concours-là, j'ai réalisé à quel point la concurrence était grande et combien cela serait difficile », a-t-il expliqué.

En parlant de ses projets à venir, Melnikov a souligné qu'actuellement il poursuivait son « travail au sud-est de l'Ukraine, dans le Donbass » et qu'il voudrait « poursuivre cette série de photos, couvrir ce conflit dans le mesure du possible ». Il a également confié qu'il envisageait de publier un jour un livre qui réunirait ses œuvres.

Le correspondant photo de Sputnik Valéry Melnikov a déjà remporté plusieurs prix de photojournalisme prestigieux. Ses travaux ont été primés dans de nombreux concours photos russes et internationaux comme Pictures of the Year International 2016, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, le China International Press Photo Contest 2013, 2014 et 2015, Vilnius Photo Circle 2015, Professional Photographer of the Year 2014, KOLGA TBILISI PHOTO 2015 ou encore la Caméra d'argent 2013.

Le World Press Photo est le concours annuel de photojournalisme le plus prestigieux du monde. Pour un photojournaliste un prix du World Press Photo est aussi convoité qu'un Oscar pour un acteur. En 2016, plus de 5 000 photographes de 128 pays ont participé au concours en soumettant au jury plus de 82 000 images. Les noms des 48 lauréats ont été dévoilés le 18 février dernier.

