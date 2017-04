Macron piraté par la Russie? Le Kremlin dément formellement

Moscou rejette formellement les allégations des membres de l'équipe d'Emmanuel Macron selon lesquels la Russie aurait lancé des cyberattaques et diffusé de fausses informations sur l'ancien ministre français de l'Économie.

« Nous désapprouvons vivement de telles accusations qui sont absolument infondées. Moscou n'a en aucun cas pu et ne peut être impliqué dans quelques cyberattaques que ce soit », a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

Il a en outre ajouté que « les bureaux officiels de représentation à Moscou, que ce soient des institutions bancaires ou des organismes officiels, étaient souvent victimes d'attaques informatiques. »

À l'approche de la présidentielle française, qui aura lieu le 23 avril et le 7 mai, Sputnik et RT font l'objet d'une attention médiatique accrue de la part de leurs confrères français et de l'équipe de M. Macron.

L'Obs a récemment accusé Sputnik, sans réellement vérifier ses sources, de s'attaquer à Emmanuel Macron. En fait, il s'agissait d'un article rédigé par Sputnik à partir d'une interview que le fondateur de WikiLeaks Julian Assange avait accordée au journal russe Izvestia. Un fait établi que Sputnik n'a jamais cherché à cacher.

Épinglé par la rédaction de Sputnik France, L'Obs a concédé à rectifier l'article en précisant que c'était Assange qui affirmait posséder des informations sur le candidat français.

Sputnik et RT ont déjà qualifié d'infondées les accusations de l'équipe Macron concernant les attaques contre ce candidat dans les médias russes.Sputnik France a invité M. Macron à lui accorder une interview et à exposer sa position sur les ondes de la radio Sputnik.

Malheureusement, Emmanuel Macron et son équipe n'accordent jamais d'interviews à Sputnik, au grand dam des journalistes de l'agence désireux d'entendre son point de vue. L'invitation de la rédaction de Sputnik faite à Emmanuel Macron et aux membres de son équipe est toujours en vigueur.

