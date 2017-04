L’identité du commanditaire de l’attentat de Saint-Pétersbourg établie

Les services spéciaux russes affirment connaître l'identité du commanditaire de l'attentat qui a fait le 3 avril 15 morts dans le métro de Saint-Pétersbourg, a déclaré ce jeudi le chef du Service fédéral russe de sécurité (FSB), Alexandre Bortnikov, sans fournir de détails.

Lundi, le FSB a arrêté un des organisateurs présumé de l'attentat, Abror Azimov. Originaire du Kirghizstan tout comme l'auteur de l'attentat, Akbarjon Djalilov, l'homme est soupçonné d'avoir formé le kamikaze. Abror Azimov a été transféré dans les bureaux du Comité d'enquête russe. Un pistolet a été saisi lors de son interpellation. Le frère aîné d'Azimov a été à son tour arrêté mercredi.

Huit autres complices présumés, tous originaires de pays d'Asie centrale, ont été arrêtés à Moscou et à Saint-Pétersbourg dans les jours qui ont suivi l'attaque.

