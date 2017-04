Interdits en Russie, les Témoins de Jéhovah contre-attaquent

Dans le cadre de poursuites lancées par le ministère russe de la Justice contre les Témoins de Jéhovah, la Cour suprême de Russie a interdit le 20 avril l'organisation dans le pays pour « extrémisme » et a saisi leur « centre administratif ». Cependant, les Témoins de Jéhovah ont par la suite fait appel de cette décision.

« Le tribunal tiendra une audience suite à la plainte du Centre administratif des Témoins de Jéhovah en Russie », a annoncé le tribunal Zamoskvoretski de Moscou.

© Sputnik. Alexei Kudenko Les Témoins de Jéhovah face à la justice russe

Le ministère russe de la Justice a auparavant émis un décret qui suspend l'activité des Témoins de Jéhovah jusqu'à la fin du procès à la Cour suprême russe. La Cour a finalement satisfait la demande du ministère concernant l'interdiction des Témoins de Jéhovah en Russie pour extrémisme.

Les Témoins de Jéhovah ont à plusieurs reprises violé la législation russe. Une centaine d'ouvrages diffusés par l'organisation ainsi que l'activité de huit de ses représentations en Russie ont récemment été jugés extrémistes par le ministère russe de la Justice, suite à quoi une enquête a été ouverte.

