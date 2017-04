Bis repetita: le Kremlin commente les «piratages» visant Macron

Les discours des partisans d’Emmanuel Macron accusant la Russie d’ingérence dans la présidentielle française sont infondés, comme c'était d’ailleurs le cas lors des élections américaines, a dit le porte-parole du Kremlin Dimitri Peskov.

« Revenons à nos moutons: quels groupes, où, pourquoi la Russie? Cela fait penser aux accusations émises par Washington qui sont toujours restées sans preuves et qui n’ajoutent pas de dignité à leurs auteurs », explique M. Peskov.

© AFP 2017 Vincent Kessler Macron, faiblard face au terrorisme islamiste, selon Marine Le Pen

Auparavant, des médias français ont diffusé l’information selon laquelle l’équipe d'En Marche! avait « subi une tentative d'intrusion informatique de la part du groupe de pirates Pawn Storm, aussi appelé Fancy bear, depuis le 15 mars. Ce groupe, mis en cause dans l'attaque du parti Démocrate durant les élections américaines de 2016, serait d'origine russe selon les services de renseignement outre-Atlantique ».

Selon les résultats définitifs du premier tour fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron arrive en tête avec 23,75 %, Marine Le Pen est en deuxième position avec 21,53 % des voix. François Fillon, troisième avec 19,91 %, est talonné par Jean-Luc Mélenchon (19, 64 %).

