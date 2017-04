Présidentielle française 2017: Moscou n’a pas de favori et espère un dialogue constructif

Les allégations selon lesquelles la Russie aurait un favori dans la course à la présidentielle française sont incorrectes et primitives, a déclaré lundi 24 avril le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov.

« Il serait absolument faux de dire que la Russie soutient plus ou moins tel ou tel candidat. Ce sont des affirmations absolument incorrectes, assez primitives », a-t-il souligné.

En même temps, M. Peskov a noté que la Russie était toujours prête à maintenir des relations amicales avec tous ceux qui soutiennent un dialogue constructif.

« La Russie est toujours prête et tient à construire de bonnes relations avec ceux qui croient qu'il est possible de résoudre les différents existants par l'intermédiaire du dialogue, en tenant compte des intérêts mutuels », a estimé le porte-parole.

« La Russie et la France ont une relation de longue date, des relations historiques, riche en traditions. Nous prônons le développement de ces relations », a-t-il précisé, soulignant que le choix d'un nouveau Président ne regardait que les Français.

Par ailleurs, M. Peskov a ajouté que la Russie ne s'était jamais ingérée, ne s'ingérait pas et ne s'ingérerait jamais dans les processus électoraux d'autres pays.

