Sergueï Lavrov: «il n’y a plus de règles dans les relations internationales»

D'après le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, la situation actuelle dans les relations internationales est beaucoup plus difficile que pendant la guerre froide.

« Bien sûr, c'est plus dur maintenant. […] A l'époque il y avait deux empires: occidental et soviétique, chacun alimentant des conflits avec l'adversaire sur le territoire de pays tiers. Mais jamais à ses propres frontières et jamais directement. Même le discours public était plus modéré. À ce moment-là, les deux parties ne franchissaient pas de limite. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles », a affirmé le ministre dans son interview à l'Esquire.

M. Lavrov a caractérisé les relations actuelles de Moscou et Washington par le mot « attente ». D'après lui, pour l'instant ces relations se développent par inertie car des fonctionnaires de l'équipe de l'ex-président américain Barack Obama occupent encore leurs postes.

© AFP 2017 John Macdougall Oui, Lavrov pense à «cela» quand les négociations sont difficiles…

En même temps, Sergueï Lavrov a souligné que lui et le secrétaire d'État américain Rex Tillerson arrivent à dialoguer et a remarqué qu'il avait toujours des relations qu'on ne pouvait qualifier d'« amicales, mais du moins bonnes » avec tous les secrétaires d'État.

M. Lavrov a avoué que les diplomates de différents pays peuvent se critiquer assez sévèrement, mais communiquer normalement au niveau personnel.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».