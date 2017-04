Apocalypse orange: un coucher de Soleil magique a fasciné les Moscovites (photos)

Au travail ou à la maison, ce phénomène météorologique n'a pas pu passer inaperçu. Lundi soir, les cieux de la capitale russe projetaient un spectacle lumineux changeant et captivant, un coucher de Soleil étonnamment beau et par moments terrifiant.

D'innombrables images de cette beauté céleste sont apparues sur les réseaux sociaux, certains internautes se permettant même de faire des parallèles.

« On a versé du yaourt sur le ciel chez nous. »

« De tels couchers de Soleil ont lieu non seulement à Bali. »

« #Moscouorange »

« Ici, il manque un dirigeable, à mon goût. »

Malgré ce mystérieux coucher de Soleil, le temps ne fait pas trop se réjouir les Moscovites ce printemps. Fin avril, les habitants de la capitale russe portent toujours des vêtements chauds, la température atteignant à peine 10°C. Plus tôt ce mois, il a neigé au moins deux fois dans la ville.

