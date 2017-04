Des adeptes de Daech qui préparaient un attentat arrêtés dans l’Extrême-Orient russe

Les services russes de la sécurité fédérale (FSB) ont déjoué un attentat projeté par des partisans de Daech dans l'île de Sakhaline (Extrême-Orient russe).

« L'activité d'adeptes de Daech, qui préparaient une attaque retentissante contre un site fréquenté, a été neutralisée dans l'île de Sakhaline. Un citoyen d'un pays d'Asie centrale ainsi qu'un ressortissant russe ont été interpellés dans la ville d'Ioujno Sakhalinsk », lit-on dans un communiqué diffusé par le service de presse du FSB.

Selon le document, une bombe artisanale remplie de shrapnel, du matériel de propagande ainsi que des ouvrages à caractère extrémiste ont été découverts lors des perquisitions. Par ailleurs, un schéma décrivant le mode de fabrication des engins explosifs artisanaux a été trouvé dans les téléphones portables des personnes arrêtées. Une enquête a été ouverte, a indiqué le FSB.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »