Le Président le plus sportif du monde: Poutine s’entraine au hockey à Sotchi

Le Président russe, Vladimir Poutine, a pratiqué son hockey dimanche 30 avril à l'Arène de glace Chaïba (palet, en russe), où il s'est rendu après l'étape de Formule 1 à Sotchi, indique un correspondant de Sputnik.

© Sputnik. Alexeï Nikolsky Le Président russe, Vladimir Poutine, a pratiqué son hockey dimanche 30 avril à l'Arène de glace Chaïba

À l'invitation du chef d'État russe, Jean-Claude Killy, membre honoraire du Comité international olympique (CIO), a participé à la séance d'entrainement. Ce dernier intervient ces jours-ci à Sotchi dans un cycle de conférences pour les enfants inscrits au centre éducatif « Sirius ».

Путин сыграл в Сочи в хоккей: президент вышел на лёд вместе с почетным членом МОК Жан-Клодом Килли pic.twitter.com/mu4G2Exa7s — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 апреля 2017 г.​

De même, entre les sorties sur la glace, M. Poutine a discuté avec la chef de la fondation « le talent et le succès » et fondatrice du centre éducatif « Sirius », Elena Shmeleva, des problèmes de l'héritage olympique, y compris des installations sportives.

En février 2011, Vladimir Poutine a promis aux participants de l'Universiade d'hiver en Turquie d'apprendre à patiner. « Je pensais que c'était tout simplement impossible pour moi! J'avais essayé d'apprendre une fois alors que j'étais activement engagé dans le judo », avait indiqué à l'époque M. Poutine. Mais puisque la promesse a été donnée, il a commencé à s'entrainer.

© Sputnik. Alexeï Nikolsky Vladimir Poutine pratique son hockey le 30 avril à l'Arène de glace Chaïba

© Sputnik. Alexeï Nikolsky le dirigeant russe a enfilé son équipement de hockey et est sorti sur la patinoire de l’Arène de glace Chaïba.

Pendant deux mois, il a travaillé sous la direction du célèbre joueur de hockey Alexei Kasatonov. Les entrainements avaient souvent lieu après minuit, quand Vladimir Poutine terminait sa journée de travail. Mi-avril 2011, il commençait à plutôt bien patiner. Et, le 15 avril 2011, le dirigeant russe a pris part à la formation des jeunes joueurs pour le tournoi de hockey Golden Puck, où il a même marqué quelques buts.

