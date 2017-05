Déminage: les appareils russes testés en Syrie remis à l’armée en 2017

© Photo. Ministère russe de la Défense Déminage: l'expérience russe acquise en Syrie attire l'attention d'armées étrangères

Les premières machines de déminage russes testées en Syrie seront mises en service au sein des Forces armées russes dès cette année, a annoncé Youri Stavitsky, chef des Troupes du génie.

« Lors des opérations (de déminage humanitaire en Syrie, ndlr) nous avons pour la première fois eu recours à de nouveaux appareils de déminage qui sont actuellement mis en service », a expliqué M. Stavitsky.

Il a également ajouté que les dispositifs en question avaient démontré leur efficacité et fait preuve d'une haute fiabilité.

« Nous avons en outre testé de nouveaux moyens de protection des démineurs qui seront fournis aux Forces armées russes et notamment aux Troupes du génie dans le courant de cette année », selon le militaire.

M. Stavitsky a en outre souligné que des robots et des chiens spécialement formés avaient largement contribué au déminage des territoires syriens.

« Tout cela a permis de parvenir aux objectifs fixés dans les meilleurs délais et sans subir de pertes », a-t-il conclu.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».