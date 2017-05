Évacuation de la galerie Tretiakov à Moscou

Un objet de nature non identifiée a été retrouvé ce matin dans la galerie d'État Tretiakov, l'un des plus importants musées de Moscou.

Les visiteurs et les employés de la galerie ont été immédiatement évacués.

« On nous évacue vraiment, c’est le bâtiment qui se trouve rue Lavrushinskaya. Nous ne pouvons rien dire de plus », a commenté le service de presse du musée.

Les agents des forces de l’ordre se sont rendus sur les lieux et ont inspecté les locaux.

« Jusqu'à maintenant, les agents de police n’ont trouvé aucun objet représentant un danger. Nous procédons à l’examen d’autres installations », a commenté le ministère russe de l’Intérieur contacté par RT.

Détails à suivre

